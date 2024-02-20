خالد منتصر: والدي عمل خطاطا على سيارات الموبيليا في دمياط لتوفير نفقات الدراسة

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه توفرت له ظروف لم تتوفر للكثيرين، منها أن والده كان وكيلا لوزارة العدل وخريج كلية العلوم بجامعة القاهرة، ويعد أول شخص من قرية «الشعراء» في دمياط يتعلم تعليما عاليا، وقارئا يحضر صالون العقاد.

عائلة متوسطة الحال

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، هذه الشخصية تكوين مدارس ما قبل الثورة وعاصر الثورة، وكان الأول على قسم «نبات» في كلية العلوم ورفض التعيين في الكلية وعين في وزارة العدل قسم أبحاث التزييف والتزوير نظرا لحبه للخط والكيمياء، مشيرًا إلى أن عائلته متوسطة الحال في قرية الشعراء، ظل عام لم يتعلم ولا يدخل المدرسة نظرا لعدم توفر المال، فاضطر للعمل خطاطا على عربات الموبيليا في دمياط وأفيشات السينمات.

كتب بأسعار بسيطة

وتابع «منتصر»: «هذه التشكيلة رأيتها وأنا طفل، الكتب كانت رخيصة جدا، فثورة 23 يوليو وفرت الكتب بأموال بسيطة، وأنا طفل أرى الكتب، وهنا لمحة من الاهتمام بالثقافة أثناء أو في بدايات الثورة».