رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد انتهاء النوة.. موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات 

كتب:

كيرلس مجدى
02:41 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
أمطار الإسكندرية

أمطار الإسكندرية

يتحسن اليوم الطقس نسبيا في الإسكندرية والمحافظات حيث تبدأ الأمطار في التوقف، إلا أن المواطنين يريدون معرفة موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية مجددا، لتدبير الأمور والارتبطات الخاصة بهم، في ظل تجهيز مواعيدهم المستقبلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات مجددا، حيث سيكون هناك يومان شديدي الأمطار بحسب تقرير نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات 

وبحسب التقرير الرسمي، فإن موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، سيكون 1 مارس المقبل حيث ستكون أمطار متوسطة.

مدة موجة الأمطار المقبلة 

وتعود الأمطار لمدة يومان تشهد خلالهما المدن المصرية وعلى رأسها الإسكندرية برودة الطقس، ورياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

 

 

اقرأ المزيد:

حالة طقس الإسكندرية اليوم.. هل توجد أمطار؟

طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق تزامنا مع نوة الشمس الصغرى

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تصل إلى ثلجية

طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظة

طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة بسبب نوة الشمس الصغرى 
بقلم كيرلس مجدى