بعد انتهاء النوة.. موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات 

يتحسن اليوم الطقس نسبيا في الإسكندرية والمحافظات حيث تبدأ الأمطار في التوقف، إلا أن المواطنين يريدون معرفة موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية مجددا، لتدبير الأمور والارتبطات الخاصة بهم، في ظل تجهيز مواعيدهم المستقبلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات مجددا، حيث سيكون هناك يومان شديدي الأمطار بحسب تقرير نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات

وبحسب التقرير الرسمي، فإن موعد عودة سقوط الأمطار على الإسكندرية والمحافظات بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، سيكون 1 مارس المقبل حيث ستكون أمطار متوسطة.

مدة موجة الأمطار المقبلة

وتعود الأمطار لمدة يومان تشهد خلالهما المدن المصرية وعلى رأسها الإسكندرية برودة الطقس، ورياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.