محافظ شمال سيناء: ندعم زيادة الأسواق المخفضة في الشيخ زويد وبئر العبد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك دراسة لدعم أسواق بمدينتي الشيخ زويد وبئر العبد بعد افتتاح معرض أهلا رمضان بوسط العريش.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في بيان صحفي، أن الشيخ زويد بها سوق رئيسية بوسط المدينة، وهي سوق الثلاثاء، علاوة على بعض الأسواق المتنقلة في أبو طويلة وحي الكوثر، وشارع الشيخ زويد الرئيسي بوسط المدينة، وأيضا هناك مقر دائم لأسواق الجوهرة بطريق حي الكوثر، على الطريق الدولي.

المستلزمات الضرورية للمواطنين

أشار إلى أن بئر العبد بها السوق الرئيسية للمدينة، وأسواق الجوهرة والسويقة، وجميعها تبيع البضائع بأسعار مخفضة، ولكن ليست بالشكل الملائم مثل معرض أهلا رمضان، ولذا تتم الدراسة مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، ومجالس المدن، على دعم تلك الأسواق بالبضائع المخفضة المدعومة، لتكون بديلا حقيقيا لدى المواطنين بتلك المناطق، بدلا من السفر الى العريش لشراء المستلزمات الضرورية بأسعار أقل سعرا.

دعم تجار الشيخ زويد وبئر العبد بسلع إضافية

بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في بيان له، أن الغرفة على أتم الاستعداد عقد لقاء مع تجار مدينتي الشيخ زويد ورفح، لدعم الأسواق بالمدينتين بالبضائع طوال شهر رمضان

وذكرت مديرية التموين والتجارة بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن هناك إقبالا على عملية الشراء في المدينتين، وسوف يزيد الإقبال خلال شهر رمضان، ولذا هناك رقابة يومية على الأسعار والأنواع من خلال الأدارات التموينية التابعة للمديرية بالمدينتين

تنتشر بمدينة العريش عدة أسواق تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، سواء المواد الغذائية والبقوليات أو اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان، أن ما يقرب من 7 أسواق تجارية تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال فترة شهر رمضان، وكان آخرها معرض أهلا رمضان الذي تم افتتاحه امس مساء بوسط المدينة.

أسواق الجوهرة بميدان الرفاعي والحديقة

وأضافت المديرية أن هناك 2 مقر لأسواق الجوهرة، احدهما في ميدان الرفاعي، والأخر أمام الحديقة العامة بوسط المدينة، علاوة على سوق الرفاعي، وأيضا سوق المحاسنة، وسوق الضاحية بوسط العريش، وأيضا سوق دوران شبرا بحي المساعيد، وأخيرا سوق اهلا رمضان امام مبنى قصر ثقافة العريش في وسط المدينة