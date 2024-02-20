جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. خلال ساعات النهار

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه من المقرر صدور تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك الموافق وفقا للحسابات الفلكية يوم الاثنين 11 من شهر مارس المقبل 2024، بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال يوميا بدء من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، لافتا إلى أن آخر ساعة ستكون في جدول تخفيف الأحمال بجميع المحافظات قبل موعد الإفطار بساعة.

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة واحدة يوميا

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن جميع فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات جميع الجمهورية وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء»، ستنفذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار بدءا من أول يوم في شهر رمضان المبارك لمدة ساعة واحدة فقط يوميا اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا أي سيكون لمدة 6 ساعات يوميا.

تنفيذ جدول أحمال رمضان يشمل جميع قرى ومراكز وأحياء المحافظات

وأوضح المصدر أن مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك ستشمل جميع قرى ومراكز وأحياء المحافظات الآتية «أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، بورسعيد، الفيوم، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا، وأسيوط، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، والبحر الأحمر».