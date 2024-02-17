تركيب محولات كهربائية جديدة في قرى جنوب وغرب الشيخ زويد

نفذت شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، وقسم الإدارة الهندسية بالشيخ زويد، أعمال تركيب محولات كهربائية جديدة لقرى الثومة، وأبو مغيض، وأبو مهاوش، جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد.

وقال المهندس إياد أبو رياش، رئيس قسم الإدارة الهندسية بمدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالعمل على تركيب محولات جديدة، في التجمعات السكنية والقرى جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد.

تركيب محولات لقرى جنوب الشيخ زويد

وأضاف رئيس قسم الإدارة الهندسية بالشيخ زويد، أنه تم الانتهاء من تركيب محولات بقرى أبو العراج والجورة والظهير، ومنطقة الوحشي وأبو رفاعي قبل عدة أسابيع، وجاري العمل على استكمال مسيرة الإضاءة لجميع القرى والتجمعات السكنية بنطاق الشيخ زويد.

بدوره، أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، أن تركيب محولات جديدة من شأنه أن يقوي التيار الكهربائي في تلك المناطق، ذلك لتشغيل الآبار، وزراعة المساحات الزراعية الكبيرة جنوب وغرب المدينة، المحاطة بالقرى والتجمعات.

تركيب محطات تحلية مياه في التجمعات السكنية

وأضاف «أبوهولي»، أن هناك خطة عُرضت من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لتركيب محطات تحلية لجميع التجمعات السكنية والقرى، لرفع معاناة الناس، من أهم شيئين، وهما الكهرباء والمياه، وخصوصا مياه الشرب.

الجدير بالذكر، أن محافظ شمال سيناء أصدر تعليمات لرؤساء القرى في الشيخ زويد والعريش ورفح، بإجراء إحلال وتجديد لأسلاك الكهرباء، وتركيب محولات كهربائية جديدة.