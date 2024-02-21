عمرو الفقي يكشف عن تعاون جديد بين «دي ميديا» وهيئة الترفيه السعودية

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام «دي ميديا» إحدى الشركات التابعة لـ«المتحدة» للاستثمار في صندوق دعم السينما «Big time» بالتعاون مع المستشار تركي آل شيخ وهيئة الترفيه الراعي الرئيسي للصندوق، استكمالا لدور الشركة المتحدة في دعم الفن والثقافة لمصر والعالم العربي، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«المتحدة» للخدمات الإعلامية: «يسر الشركة المتحدة من خلال شركة دي ميديا الإعلامية (إحدى شركاتها التابعة)، أن تعلن انضمامها للاستثمار في صندوق دعم السينما Big time بالتعاون مع المستشار تركي آل شيخ، وهيئة الترفيه الراعي الرئيسي للصندوق ووزارة الثقافة السعودية ومجموعة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السينما والإعلام، استكمالا لدور الشركة المتحدة في دعم الفن والثقافة في مصر والعالم العربي».

عمرو الفقي: العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة

وعلّق عمر الفقي على التعاون مع الهيئة العامة للترفيه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قائلا إنّ العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة، وما يحدث هو البناء عليها وتطويرها في مجالات الفن والرياضة.