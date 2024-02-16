أسعار سيارات المعاقين.. إليك الشروط والأوراق المطلوبة

الحصول على سيارات المعاقين، تعتبر من الخدمات التي يحصل عليها حاملو كارت الخدمات المتكاملة، الذي تصدره وزارة التضامن الاجتماعي للمستحقين من تلك الفئة من المواطنين، حيث إن أسعار سيارات المعاقين معروف عنها أن مخفضة جدًا لأنها مخصصة لفئة محددة، لذا هي معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة، بشكل نهائي لأنّها تاتي ضمن حزمة التيسيرات التي تحرص الدولة على توفيرها لذوي الإعاقة.

أسعار سيارات المعاقين

أسعار سيارات المعاقين، تختلف قيمتها السرعية وفقا لنوع السيارة وماركتها وموديلها، حيث يتراوح السعر لتلك الفئة ما بين 70 لـ150 ألف جنيه، وهي معفاةً نهائيا من من الجمارك والرسوم والضرائب، وفق ما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تتغير من وقت لآخر.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

بشكل رسمي أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الحصول على سيارات المعاقين، وكل المميزات المرتبطة بها، والمخصصة لفئة ذوى الأعاقة، وتتضمن الشروطما يلي:-

- أن يكون المتقدم من ذوي الهمم، وحاملًا لبطاقة الخدمات المتكاملة

- أن تكون التجهيزات الفنية الموجودة بالسيارة مطابقة ومتوافقة مع الحالة الطبية للشخص طالب السيارة، ووفقا للتقرير الطبي المرفق لحالتة.

- أن تكون السيارة مسجلة رسميا باسم الشخص صاحب الإعاقة في جميع الأورق سوء رخصة السيارة أو رخصة قائد السيارة.

- أن يكون الشخص مصري الجنسية.

- لا يجوز الحجز مرة أخرى، لمن سبق له الحصول على إحدى سيارات المعاقين المجهزة طبيًا، إلا بعد مرور 5 سنوات، على تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة الأولى.

- ألا يقل سن المتقدم بالطلب عن 18 عاما.

- أن يكون حاملًا لشهادة ذوي الإعاقة.

- ألا تقل سعة السيارة عن 2-4 لترات، وإلا تزيد على 1600 CC.

- التوقيع على إقرار رسمي بعدم بيع السيارة، إلا بعد مرور 5 أعوام عن تاريخ الإعفاء الجمركي والضريبي عليها.

- اجتياز الفحص الطبي، وتحديد نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير مالي عن مقدم الطلب.

خطوات الحصول على سيارات المعاقين

- التوجه إلى قرب فرع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تقديم الطلب متضمنا (الرقم القومي - ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة - العنوان - الوظيفة - نوع الإعاقة - تقرير طبي موضح به نوع الإعاقة).

أماكن الفحص الطبي بسيارات المعاقين 2023

على الراغبين من ذوي الإعاقة في الحصول على سيارات المعاقين، إجراء الفحص الطبي، وهومتاح في أماكن محددة في القاهرة الكبرى والمحافظات، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، والمعتمدة للتقرير الطبي ببطاقة الخدمات وهي:-

- الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة.

- المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية.

- المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

الفئات المعفاة من الكشف الطبي المميكن بوزارة الصحة

- الشلل الدماغي.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- فقد السمع التام.

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- كف البصر.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد سوء كانت يد أو قدم.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.