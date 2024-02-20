مباريات بيسبول في مهرجان دعم ذوي الهمم بالمنوفية (صور)

نظمت الجمعية المصرية للبيسبول والسوفتبول والاتحاد المصري، مهرجانا لذوي الهمم والقدرات الخاصة المقام في الصالة المغطاة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد سلامة مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة .

مباريات لذوى الهمم

وشارك في المهرجان المنتخب المصري للبيسبول وكذا 4 فرق من ذوي الهمم، إحداهما مباراة بين قصار القامة والأخرى مباراة بين الصم والبكم وسط حالة من الفرحة والبهجة في الصالة المغطاة باعتبارها الفاعلية الأولى من نوعها على أرض المحافظة لدعم ذوى الهمم.

دعم ذوي الهمم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الدولة المصرية تهتم بذوى الهمم وتشجيعهم على على إخراج موهبتهم في جميع المجالات، حيث تستضيف أرض المنوفية هذا المهرجان بمشاركة فرق من داخل المحافظة وخارجها من قصار القامة وذوي الصم والبكم داخل الصالة المغطاة .

وأكدت نشوى السقا عضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، أن هذا المهرجان تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وكذا حزب مستقبل وطن، مشيرة أن الجميع ساهم في إنجاح هذا المهرجان في سبيل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة.