متى نشأت البنوك المركزية وما أهميتها؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

قالت رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي هو بنك الحكومة، تودع الحكومة فيه أموالها، ويشرف على حسابات الدولة وتنظيم القروض التي يصدرها، ويتولى تنظيم المدفوعات وإدارة النقد الأجنبي، ويعد «بنك البنوك» لأنه يعمل بنكًا للبنوك العاملة في الدولة إلى جانب تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة، ورئيس الجمهورية هو الذي يعين محافظه، ويتم التصويت عليه بأغلبية من مجلس النواب، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

البنك المركزي مؤسسة غير هادفة للربح

وأضافت «يعقوب» في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على «فيس بوك» إن البنك المركزي مؤسسة غير هادفة للربح، ولكن ينتج عن طريق عمله أرباحًا لكنها ليست الهدف الرئيسي لإنشائه.

متى أنشأت البنوك المركزية؟

لفتت يعقوب إلى أن فكرة البنوك ظهرت في العصور الوسطى في أوربا وبداية من إيطاليا وخاصة في مدينة «البندقية»، وأصلها كلمة «بانكو» بالإيطالي، ومعناها «مصطبة» يعنى المنضدة التي يقف عليها الشخص الذي يحول العملات، وأول بنك تجاري ظهر في البندقية عام 1517، وبعدها أمستردام 1609، وأول بنك مركزي في التاريخ ظهر في السويد عام 1656، لكن الأهم على الإطلاق والذى بدأ يقوم بدور البنوك المركزية بصورة فعلية كان في إنجلترا عام 1694.

بدأت العديد من الدول الأوربية في إنشاء البنوك المركزية، من بينها «النمسا، هولندا، فنلندا، فرنسا».

ما أهمية البنوك المركزية؟

- إصدار العملة المحلية والحفاظ على قيمتها.

- الرقابة على البنوك العاملة في الدولة.

- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والاحتياطي النقدي من العملات.

- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

- تحديد معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع، بناء على معدلات التضخم التي يستهدفها البنك المركزي.

- من خلال البنك المركزي تستطيع الدولة دعم قطاعات معينة وتحفيزها مثل قطاع السياحة، قطاع الصناعة، عن طريق تقديم مبادرات مثل قروض ميسرة على مدى زمني بعيد.