بعد فئتي الـ10 و20 جنيها.. هل يطرح البنك المركزي عملات بلاستيكية جديدة؟

هل تطرح مصر عملات بلاستيكية بعد الـ10 و20 جنيهات؟.. سؤال يتردد كثيرًا، خاصة بعد طرح المركزي المصري في عام 2022 الـ10 جنيهات البلاستيكية من مادة البوليمر ثم الـ20 جنيهًا في عام 2023 الماضي.

هل يطرح «المركزي» عملات بلاستيكية جديدة؟

وذكر المسؤول المصرفي وليد ناجي في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الطبيعي أن البنوك المركزية بشكل عام، عندما تبدأ تبني نظام جديد من الأوراق المالية مثل البلاستيكية.

وأضاف ناجي أن من الطبيعي أن يكون هناك خطة على مدار الـ10 أو 15 سنة القادمين، ولكن يتم السير تدريجيًا: «زي ما إحنا شايفين نزلوا الأول بالعشرة جنيه وبعدين نزلوا بالعشرين فمن المتوقع مع الوقت يغيروا الخمسين وبعدين الـ100 ويمكن ال200».

وأشار المسؤول المصرفي إلى أن أيضًا يكون هناك حسابات أخرى للبنوك المركزية حتى لا تتعارض مع المتوافر معهم حاليًا بشكل عام.

تفاصيل العملات البلاستيكية

ويذكر كان «المركزي» قد طرح الـ10 جنيهات البلاستيكية في عام 2022، ثم الـ20 جنيهًا في عام 2023، وقال آنذاك إن الخطوة تستهدف تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وتتميز العملة البلاستيكية بأنها من مادة البوليمر أي عمرها الافتراضي أطول ويصل لتقريبًا 3 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، كما أنها مقاومة للأتربة والرطوبة، بالإضافة إلى أنها لا تتأثر بالمياه.