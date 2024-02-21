وظائف شاغرة في «مصر للطيران».. باق أيام وينتهي التقديم

تغلق الشركة القابضة للطيران باب التقديم في وظائف الشركة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، يوم الاثنين المقبل، وذلك لجميع المؤهلات.

وتشمل وظائف شركة مصر للطيران «مضيف - مضيفة جوية»،طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، الصادر عن الشركة القابضة لمصر للطيران:

وتتضمن الشروط المطلوبة لشغل وظائف من ذوي الخبرة، كما يلي:

- اتقان أكثر من لغة اجنبية.

- الشهادة الدراسية لا تقل عن ثانوية عامة، وحتى مؤهل عالي.

- ألا يقل سن عن 20 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

- التقديم مفتوح للذكور والإناث.

- الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- أن يكون لدية إجازة طيران سارية المفعول أوإجازة أجنبية بمعادلة سارية، أو على طرازات الشركة أو حتى منتهية الصلاحية، وذلك بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

شروط وظائف مصر للطيران (دون خبرة)

- مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- السن لا يقل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

الأوراق المطلوبة لوظائف مصر للطيران

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة (لذوي الخبرة السابق).

- بطاقة الرقم القومي.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.