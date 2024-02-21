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«القومي للترجمة» يصدر كتاب «عن الجمهورية» لشيشرون.. يتناول الدستور الروماني

كتب:

إلهام الكردوسي
11:33 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، صدور الترجمة العربية لكتاب «عن الجمهورية» تأليف ماركوس توليوس شيشرون، وترجمة ومراجعة علي عبد التواب علي، وشارك في الترجمة جمال الدين السيد.

كتاب عن الجمهورية

وجاء في كلمة الناشر على ظهر الغلاف أن كتاب «عن الجمهورية» يعد أعظم مؤلفات شيشرون، وامتزجت فيه أفكار أفلاطونية وأرسطية وهلنستية مع التقاليد السياسية الرومانية، مضيفا أن شيشرون قدم صورة لوطن نموذجي بل كان يسلط الضوء على الدستور الروماني في عصر سكيبو كأفضل شكلا للدولة.

وكتاب «عن الجمهورية» محاورة كتبها شيشرون عن السياسة الرومانية في الفترة من عام 54 إلى 51 قبل الميلاد، في 6 كُتب على غرار محاورات أفلاطون، وأجرى شيشرون الحوار بين العديد من الشخصيات الحوارية ليتمكن من عرض الرأي والرأي الآخر، وجرى الحوار في ضيعة سكيبو الريفية عام 129 قبل الميلاد على مدار 3 أيام، بحيث يغطي كل كتابين حوار يوم واحد.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي