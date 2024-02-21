قبل رمضان.. تراجع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان، شهدت بعض السلع تراجعا في الأسعار، وهو ما تسعى إليه الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، ويأتي تراجع بعض أسعار السلع نتيجة المراقبة والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة للأسعار والأسواق.

تراجع أسعار بعض السلع مع قدوم شهر رمضان

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار بعض السلع التي شهدت تراجعا وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

تراجع سعر زيت عباد الشمس وسجل متوسط سعر العبوة الـ1 لتر 97.42 جنيه تقريبا، بنسبة انخفاض 7.1% للكيلوجرام في الأسواق.

انخفضت أسعار المكرونة إذ سجل سعر الكيلوجرام 31.17 جنيه تقريبا، بنسبة انخفاض تصل لـ1.64% للكيلوجرام في الأسواق.

تراجعت أسعار الفول المعبأ ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 56.35 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ2.05% للكيلوجرام في الأسواق.

هبطت أسعار الدقيق المعبأ ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 29.78 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ2.49% للكيلوجرام في الأسواق.

تراجعت أسعار العدس ليصل متوسط سعر الكيلو نحو 74.46 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ2.98% للكيلوجرام في الأسواق.

انخفضت أسعار اللحوم اليوم ليصل متوسط سعر الكيلو نحو 376.54 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ1.37% للكيلوجرام في الأسواق.

وتعمل الدولة على معاقبة كل من يخالف الأسعار نتيجة لجشع بعض التجار وحجبهم لعدد من المنتجات في الأسواق.