أماكن بيع الزيت والسكر والأرز بأسعار مخفضة.. سعر موحد في كل الأماكن والمحافظات

يحرص الكثير من المواطنين على شراء المنتجات والسلع الأساسية من الأماكن الملتزمة بالمبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تبيع السلع بأسعار مخفضة وبالسعر الموحد في جميع محافظات مصر وفق ما حددته المبادرة.

أبرز السلع التي تشملها مبادرة تخفيض الأسعار، هي: السكر والزيت والأرز والجبن والفول، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن بيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتي جاءت كالتالي:

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

توفر العديد من المنافذ التابعة للوزارات الخاصة بإنتاج وبيع السلع الغذائية، وتتمثل في الآتي:

- المنافذ الخاصة بوزارة التموين في جميع المحافظات.

- المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة في جميع المحافظات.

- المجمعات الاستهلاكية في كافة الأنحاء.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- الفروع الخاصة بشركة دلتا ماركت.

- الفروع والمنافذ الخاصة بشركة مصرية ماركت.

- الفروع الخاصة بسلاسل السوبر ماركت الكبرى.

الهايبرات التي تبيع السلع بأسعار مخفضة

- فروع هايبر ماركت.

- فروع ماركت كارفور.

- فروع هايبر السرايا ماركت.

- فروع هايبر أوكازيون.

- فروع هايبر خير زمان.

- فروع هايبر جملة ماركت.

- فروع هايبر أسواق فتح الله.