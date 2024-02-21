المطران شامي يكرم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، حفل تكريم متفوقي المدارس البطريركية بالقاهرة، وذلك يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس البطريركية بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، والعاملين بالمدارس.

توزيع الهدايا التذكارية على الطلبة المتفوقين

وفي كلمته، هنأ المطران الطلاب المحتفى بهم، متمنيًا للجميع مسيرة تعليمية ناجحة، كما أثنى على جميع الجهود المبذولة، وتضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الطلبة المتفوقين.

وفي سياق متصل، انعقدت الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة بالڤاتيكان؛ إذ احتفلت الأكاديمية هذا العام بمرور ثلاثين عامًا على إنشائها من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في فبراير 1994.

واستقبل البابا فرنسيس أعضاء الأكاديمية، في القصر البابوي، موجهًا حديث خاص حول موضوع السنة.

تعيين عضو جديد

كذلك، هذا العام تم تعيين عضو واحد جديد هي كاتالينا كاريكو، التي حصلت من أسابيع قليلة على جائزة نوبل 2023 في الطب وهي من المجر.

للمرة الأولى تم إدخال اللغة العربية، وتقديم موضوع باللغة العربية من أول عضو مصري عربي مسلم «سعد الدين الهلالي» أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين للدستور المصري.

كان عنوان الجلسة: الأصالة الإنسانية والمسئولية وفي موضوعه، تحدث عن رسالة السائرين على درب الأنبياء والرسل، كما حضر اللقاء سفير مصر لدى الڤاتيكان.