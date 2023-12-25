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الكنيسة الكاثوليكية في شرم الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد

كتب:

داليا منير
03:52 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ

الكنيسة الكاثوليكية بشرم الشيخ

احتفل الأقباط الكاثوليك من داخل كتدرائية العذراء مريم بمدينة شرم الشيخ مساء أمس بليلة عيد الميلاد المجيد بمشاركة العديد من الجنسيات المختلفة في احتفالية سعيدة وبدأت الاحتفالات بصلوات القداس وسط حضور كبير من مواطني المدينة الكاثوليكيين.

الكنيسة الكاثوليكية تقدم تهنئة لجميع الأقباط وتصلي لأجل الفلسطينيين

وقال القمص «أرميا نشأت» وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك وراعي كاتدرائية العذراء مريم بمدينة شرم الشيخ «على هامش احتفالاتنا بأعياد القيامة المجيد نقدم تهانينا لجميع الأقباط وتمنياتنا للجميع بعام مليء بالخير وشملنا بصلواتنا أخواتنا بفلسطين أن يزيل الله عنهم الغمة ويعم السلام جميع الأوطان وأيضا من خلال احتفالنا».

والجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية القبطية تحتفل بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي ويأتي الاحتفال بعد صوم لمدة 15 يوما بدءا من 10 ديسمبر ويستمر حتى اليوم وشهد محيط الكنيسة تأمين أمني مكثف.

كنيسه العذراء مريم بشرم الشيخ تتزين لاستقبال الاحتفالات

وقد تزينت كاتدرائية العذراء مريم بشرم الشيخ بشجرة الكريسماس ومجسمات لقصة ميلاد السيد المسيح حيث حرص السياح من مختلف الجنسيات المشاركين بالاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية بجوار المجسمات وشجرة الكريسماس.

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