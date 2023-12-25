الكنيسة الكاثوليكية في شرم الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط الكاثوليك من داخل كتدرائية العذراء مريم بمدينة شرم الشيخ مساء أمس بليلة عيد الميلاد المجيد بمشاركة العديد من الجنسيات المختلفة في احتفالية سعيدة وبدأت الاحتفالات بصلوات القداس وسط حضور كبير من مواطني المدينة الكاثوليكيين.

الكنيسة الكاثوليكية تقدم تهنئة لجميع الأقباط وتصلي لأجل الفلسطينيين

وقال القمص «أرميا نشأت» وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك وراعي كاتدرائية العذراء مريم بمدينة شرم الشيخ «على هامش احتفالاتنا بأعياد القيامة المجيد نقدم تهانينا لجميع الأقباط وتمنياتنا للجميع بعام مليء بالخير وشملنا بصلواتنا أخواتنا بفلسطين أن يزيل الله عنهم الغمة ويعم السلام جميع الأوطان وأيضا من خلال احتفالنا».

والجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية القبطية تحتفل بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي ويأتي الاحتفال بعد صوم لمدة 15 يوما بدءا من 10 ديسمبر ويستمر حتى اليوم وشهد محيط الكنيسة تأمين أمني مكثف.

كنيسه العذراء مريم بشرم الشيخ تتزين لاستقبال الاحتفالات

وقد تزينت كاتدرائية العذراء مريم بشرم الشيخ بشجرة الكريسماس ومجسمات لقصة ميلاد السيد المسيح حيث حرص السياح من مختلف الجنسيات المشاركين بالاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية بجوار المجسمات وشجرة الكريسماس.