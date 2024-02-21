طريقة عمل صوص الفراولة.. حضريه من غير سكر بأقل تكلفة

تهتم الكثير من السيدات بمعرفة طريقة عمل صوص الفراولة وصنعه في المنزل، لتجنب شرائه بأسعار باهظة، وأيضا لضمان جودته وعدم إضافة مواد حافظة تؤثر على صحة الأسرة، فهو المُفضل لدى الأطفال، وتستطيعين استخدامه في تزيين أنواع كثيرة من الحلويات، كما أن له مذاق مميزا يفضله الكبار قبل الصغار.

طريقة عمل صوص الفراولة

نقدم لكم طريقة عمل صوص الفراولة على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، إذ قدمته خلال برنامجها «على قد الإيد»، على شاشة قناة «cbc سفرة»

مكونات تحضير صوص الفراولة

- كيلو فراولة.

- عصير ليمون.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- لون طعام أحمر.

طريقة التحضير

- اغسلي الفراولة وقطعيها.

- اخلطي كل المكونات على نار.

- قلبي الخليط جيدًا، وضيفي الفراولة جيدًا.

- اتركي الخليط على النار حتى الغليان.

- صفي الفراولة وضعيها على النار، لمدة 3 دقائق.

- ضيفي لون الطعام وقلبي جيدًا.

- ضيفي قطع فراولة مع الصوص.

طريقة عمل صوص الفراولة بأقل تكلفة

المقادير

- فراولة غير مقطعة.

- عصير نصف ليمونة.

- عسل.

- معلقتين نشا.

طريقة التحضير

- ضعي الفراولة مع الليمون في مقلاة.

- اتركيها على نار هادئة بمقادر ماء.

- اذيبي ملعقتين النشا والعسل حتى تأخذ قوامًا سميكًا واطفأي النار.

- احفظيها في علبة بالثلاجة.

طريقة عمل صوص الفراولة دون سكر

حضري صوص الفراولة بأقل تكلفة من دون سكر، على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي:

المكونات

- نصف كيلو فراولة.

- ملعقة عصير ليمون.

- لون طعام أحمر.

- ملعقة چيلاتين بودر.

طريقة التحضير

- اغسلي الفراولة جيدًا.

- اضربيها في الخلاط دون ماء.

- قلبيها حتى تصل إلى خليط ناعم.

- احضري وضعي فيها الفراولة المضروبة في الخلاط.

- اتركي الخليط على النار، وضيفي ربع كوب من الماء.

- قلبي المكونات حتى تتضاعف حجمها وتصبح جيلاتينية.

- اضربيهم بالمضرب اليدوي.

- ضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون واللون الأحمر.

- قلبي المكونات مع الصوص.

- اتركي الخليط على النار حتى يغلي، واتركيه يبرد تمامًا.

طريقة أخرى لصوص الفراولة

طريقة عمل صوص الفراولة لتحضرية من غير سكر بأقل التكلفة:

- فراولة.

- عصير ليمون.

- معلقتا نشا كبيرتان.

- ضعي على نار هادئة مع الليمون، وحركيهما جيدًا.

- ضعي ملعقتي النشا.

- ضيفي الفراولة حتى يصبح قوامها جيلاتيني.

- اطبخيها مع النشا حتى تأخذ قوامًا سميكًا.

- احفظيها في علبة بالثلاجة.

- استخدميها حين تبرد مع مختلف الأكلات.