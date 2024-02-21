استقرار أسعار الفول اليوم الأربعاء 21-2-2024 في الأسواق

استقر سعر كيلو الفول اليوم، وبلغ نحو 55 جنيها في متوسط الأسعار للمستهلك النهائي، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، وجاء سعر إردب الفول اليوم 3 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفول السائب والمعبأ في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفول اليوم

تراوح سعر كيلو الفول المعبأ بين 54 و57 جنيها، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفول الصحيح السائب

سجل سعر كيلو الفول السائب 55 جنيها، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية.

سعر طن الفول البلدي الرفيع

بلغ سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 46 ألفا و500 جنيه.

سعر طن الفول البلدي عريض

سجل طن الفول البلدي عريض الحبة 46 ألف جنيه.

سعر كيلو الفول الأخضر

سجل سعر كيلو الفول الأخضر ما بين 8 إلى 12 جنيها وفقا لسوق العبور.