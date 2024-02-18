مفاجأة في صور طائرة محمد صلاح.. هل تغيرت مع زيادة ثروته؟

ثروة هائلة كشفتها بوابة «Capology» المتخصصة في تحليل رواتب وأرباح لاعبي كرة القدم، بعد إعلان أرباح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول التي حصل عليها؛ ومن بعدها زاد اهتمام الناس بمعرفة شكل طائرة محمد صلاح التي لا ينشر صورتها عبر صفحته الرسمية إلا في القليل من المناسبات، والمرة الأولى التي ظهر فيها صلاح في طائرته الخاصة كان في 2018، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» الذي يتابعه عليه قرابة الـ70 مليون شخص؛ ثم ظهر في طائرته الخاصة مرة أخرى بعد نشر حساب ليفربول صورة له عام 2022.

مفاجأة في صور طائرة محمد صلاح

في البداية كانت طائرة محمد صلاح بسيطة لا تبدو عليها الرفاهية، بالمقارنة بطائرات النجوم وكبار الشخصيات؛ وهي الطائرة الأولى التي نشر صورته بها عام 2018 لجوائز أفضل لاعب في العام، في طريق عودته إلى ميرسيسايد، لكن مع الوقت تغيرت طائرة محمد صلاح، إذ أن الطائرة التي ظهر بها نجم منتخب مصر بعد عام من تواجده في ليفربول مختلفة تمامًا عن التي نشر صورتها حساب ناديه احتفالًا بالملك المصري في عام 2022: «الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز».

وبحسب موقع «profootballlounge» البريطاني الذي عرض طائرات مجموعة من لاعبي كرة القدم الأفارقة، فإنه مع اختلاف طائرة محمد صلاح الأولى عن الجديدة فإنه لا يتباهى بطائرته ولا ينشر صورتها دائمًا بخلاف نجوم كرة القدم الذين يمتلكون طائرات خاصة.

أما بالنسبة لثروة محمد صلاح

ومنذ أسابيع قليلة كشفت بوابة «Capology» المتخصصة في تحليل رواتب وأرباح لاعبي كرة القدم، تقريرًا عن ثروة محمد صلاح الذي انضم إلى ليفربول عام 2017 وحصل على 4.5 مليون يورو سنويًا بعد خصم الضرائب، وبعدها بعام وصل راتبه إلى راتب كبير قدره 10.4 مليون جنيه إسترليني، ثم في العام التالي ظهرت طائرة محمد صلاح لأول مرة، والتي لم يُعلن عن سعرها ولم يشارك صوره فيها إلا في مناسبات قليلة.

وأضاف التقرير: «في المجموع، في عام 2023، حصل صلاح على 53 مليون دولار، ما سمح له بالحصول على المركز 23 في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم وفقا لمجلة فوربس».