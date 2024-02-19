أول رد فعل من ليفربول بعد أنباء إصابة محمد صلاح مجددا.. هل يغيب الفرعون؟

حالة من الخوف انتابت جماهير ومحبي محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بعد الأنباء عن عودة الإصابة مجددًا، التي عانى منها على مدار الشهر المنقضي، بعد تعرضه لها أثناء المشاركة في لقاء مصر وغانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي حمل لقبها كوت ديفوار.

ماذا فعل ليفربول بعد انتشار أنباء إصابة محمد صلاح؟

«شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام لوتون بعد تجدد إصابته»، هكذا فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة، بعدما أشار إلى تجدد إصابة الفرعون، بعد المشاركة في مباراة وحيدة فقط، وكان الأفضل خلالها، رغم نزوله بديلًا لديوجو جوتا الذي ألمت به إصابة قوية أمام برينتفورد في المباراة الأخيرة، لكن حتى تلك اللحظة لم تخرج أي تفاصيل من قبل ليفربول.

رغم انتشار أنباء عن إصابة محمد صلاح مجددًا، إلا أنه قرر تجاهل كل ذلك، برد فعل كان غامضًا لعدد من الجماهير، واكتفى بنشر بعض اللقطات الاحتفالية من انتصار ليفربول على برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، التي انتهت برباعية ساحقة للريدز لهدف، ولم يعلق النادي بالنفي أو التأكيد على إصابة صلاح وغيابه عن لقاء لوتون تاون.

عودة قوية لصلاح تُنعش آمال ليفربول

عاد محمد صلاح إلى الملاعب الإنجليزية، بقوة بعد غيابه عن المشاركة مع ليفربول لعدة أسابيع، بسبب الإصابة وقبلها الانشغال بمنافسات كأس أمم إفريقيا، ونجح في خطف الأنظار بأداء مميز في مباراة فريقه الأخيرة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ31 عامًا، شارك كبديل في لقاء برينتفورد، وسجل هدفًا وصنع آخر، ليقود فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وبات اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف خلال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، فيما حصل على ثناء الجميع وعلى رأسهم مدربه يورجن كلوب على أداء صلاح.

تُعد عودة محمد صلاح بمثابة دفعة قوية لليفربول في سعيه لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يمتلك الفريق الآن فرصة كبيرة للمنافسة على اللقب، في ظل الإصابات القوية التي يعاني منها.