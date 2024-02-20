انتكاسة غير متوقعة.. صحيفة تفجّر مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح

خبر صادم استقبلته جماهير ليفربول، التي تنفست الصعداء بعد عودة هداف فريقها وقائد منتخب مصر أمام برينتفورد في الجولة الـ25 من الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ إصابته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد أنباء تجدد إصابته مرة أخرى.

«مخاوف جديدة من إصابة محمد صلاح»، تحت هذا العنوان، فجّر موقع «liverpool.com»، مفاجأة كبرى بشأن تجدد إصابة محمد صلاح، الذي بات مهددا بالغياب عن مواجهة الريدز أمام لوتون المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب آنفيلد، في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتكاسة جديدة لـ محمد صلاح بعد أنباء تجدد إصابته

وقد يكون هناك المزيد من الأخبار السيئة على صعيد إصابة محمد صلاح، فبعد أن عاد النجم المصري إلى التهديف أمام برينتفورد يوم السبت، بتسجيل هدف وصناعة آخر، أصبح مهددا بعدم المشاركة بسبب تجدد إصابته.

هل يغيب محمد صلاح عن ليفربول مرة أخرى؟

«انتكاسة غير متوقعة».. هكذا وصف التقرير تجدد إصابة الفرعون المصري، قائلا: «يستطيع كلوب أن يتحمل خسارة صلاح مرة أخرى وابتعاده عن المشاركة مع ليفربول».

وكان محمد صلاح عانى من إصابة عضلية خلال مشاركته في مواجهة غانا بكأس الأمم الأفريقية، أجبرته على إنهاء مشاركته القارية مع الفراعنة ليغيب عن الملاعب نحو شهر، قبل أن يعود في مواجهة برينتفورد، ليصبح مهددا بالغياب مجددا، وفقا للتقارير الإنجليزية.