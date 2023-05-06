ماذا قال الأمير ويليام لوالده بعد تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا؟.. كلمات مؤثرة

شاهد ملايين البشر مراسم تتويج الملك تشارلز على شاشات التفاز بمختلف أنحاء العالم، ودعا الملك الجديد خلال مراسم الاحتفال أن يكون نعمة لأهل الإيمان والقناعة، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأصبح تشارلز صاحب السيادة الأربعين الذي يتوج في كنسية وستمنستر آبي منذ عام 1066، عندما وضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه.

كلمات مؤثرة من الأمير ويليام لوالده الملك

وخلال الاحتفال، ركع ويليام أمام أبيه الملك تشارلز، الذي وضع يد ابنه بين راحتيه، وقال العاهل المستقبلي: «أنا ويليام أمير ويلز وأتعهد بالولاء والإيمان لك وأني سأحمل إليك الحقيقة بصفتي رجل الحياة المخلص لك ساعدني يا الله»، وفقا لما ذكرت الصحيفة البريطانية، ليقبل أمير ويلز أبيه على خده ويلمس تاج سانت إدوارد.

وكان التتويج احتفالًا دينيًا عميقًا غارق في الرمزية واتخذت صلواته موضوع «مدعوون للخدمة»، وهي سمة مرتبطة بالملكة الراحلة التي تعهدت بحياتها للكومنولث.

وشهد احتفال اليوم، حدثا مهما آخر غير تتويج الملك تشارلز، وهو اعتبار الأمير ويليام الابن البكر للملك الجديد وليًا للعهد بشكل رسمي، وفقًا لصحيفة «الجارديان»، إذ أنه من المتعارف عليه أن ولي العهد أو الملك القادم، يكون الابن البكر للملك الحالي وفقًا للعادات والتقاليد الملكية بالمملكة.