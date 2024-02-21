البداية قهوة بلدي.. مهنة عمل بها الفنان عصام عمر قبل التحاقه بالتمثيل

من الدكتور عاطف في مسلسل بالطو إلى شخصية «علي» في مسسلسل مسار إجباري، يطل علينا الفنان الشاب عصام عمر، في واحدة من أهم نقلاته الدرامية التي يظهر فيها بدور مختلف تمامًا عن شخصية الطبيب المُسالم، إذ يستعد لعمل مليئ بالتشويق والغموق والإثارة، من إنتاج الشركة المتحدة في رمضان 2024.

عمل اجتماعي غني بالأحداث المثيرة والمشوقة، تحت شعار «الشباب أولاً» يترأس بطولته الفنان عصام عمر رفقة أحمد داش، إذ أكد، أنه سيكون بالفعل قريب من أغلبية الشعب، خاصة بعد دعم «المتحدة» للفكرة التي قدمها.

تفاصيل مهنة عمل بها الفنان عصام عمر قبل التمثيل

دقائق من القلب، فتح فيها عصام عمر خزائن أسراره خلال تصويره كواليس العمل، إذ أكد إنه شخص يفضل الابتكار والإبداع عن الأموال: «أحب الشغل الممتع عن شغل فيه فلوس، لأني مزاجنجي».

وعن المهنة التي عمل بها الفنان الشاب قبل دخوله مجال الفن، أوضح إنه عمل داخل قهوة بلدي، قبل أن يسلك طريق الفن.

أعمال فنية للفنان عصام عمر

وقدم الفنان عصام عمر عدد من الأعمال فنية، إذ شارك في «تامر وشوقية»، «لا تطفئ الشمس»، «الرحلة»، «الأنسة فرح»، كما شارك في مسلسل «الاختيار» بجزأيه الثاني والثالث، ومسلسل «سوتس بالعربي» و«منورة بأهلها»، حتى بطولة مسلسل «بالطو»

مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري، بطولة عصام عمر، وأحمد داش، وصابرين، ورشدي الشامي، وبسمة، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومي الغيطي، وآخرين، والعمل من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.