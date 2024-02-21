تفاصيل إجراء مناقصتين لتوريد احتياجات التحول الرقمي في محافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن تفاصيل وشروط إجراء مناقصتين لتوريد احتياجات التحول الرقمي، الخاص بالبنية التحتية، داخل مبني الديوان العام.

توريد احتياجات إدارة التحول الرقمي

وقال مسئول بديوان عام محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة المنيا أعلنت عن إجراء المناقصة العامة رقم (12) لتوريد احتياجات إدارة التحول الرقمي لمراكز شبكات المرافق والرفع المساحي بالديوان العام، وجلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 12 ظهر الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، ومبلغ التأمين المؤقت 590000 جنيها.

مواعيد المناقصتين ومبلغ التأمين

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المناقصة العامة رقم 11 لتوريد احتياجات إدارة التحول الرقمى IOT البنية التحتية بالديوان العام، وجلسة فتح المظاريف الفنية الساعة 11 ظهر الأربعاء 6 مارس 2024، ومبلغ التأمين المؤقت 213000 جنيها.

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء 3 مناقصات عامة لإنشاء مبني للحماية المدنية داخل مدينة المنيا، وتوريد آثاث للحماية المدنية بالإضافة إلى تطوير طريق مصر أسوان الزراعي السريع لمسافة 1500 متر، تبدأ من منطقة حي الإخصاص وحتى كمين المرور بناحية دمشير أمام جامعة المنيا.