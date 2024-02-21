هجوم من الجميع.. صعوبات واجهها الفنان محمود عامر بعد الزواج

منذ أيام قليلة تزوج الفنان محمود عامر في عمر 68 عامًا، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الفنانة لاشينة لاشين والذي استمر على مدار 3 عقود، مما فاجأ جمهوره، ويبدو أن ذلك لم يفاجئهم فقط، بل أنه فاجأ أولاده أيضًا لدرجة أنهم لم يتحدثوا معه منذ ذلك الحين، وهو ما تحدث عنه باكيًا أثناء لقائه الأخير، فهجوم تلو الأخر يقابله منذ زواجه.

سبب بكاء الفنان محمود عامر

أثناء حديثه في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن أولاده، وجه لهم رسالة يريد أن يعرف ما سبب أفعالهم تجاه، لينهار باكيًا وبدموع الحزن: «بعد ما أتجوزت أولادي قاطعوني، 3 أيام بكلمهم محدش بيرد عليا أبدًا، أنا معملتش حاجة غلط، نفسي أعرف إيه غلط حصل، متزعلوش مني، مش عارف إزاي أضايقتوا كده، والله لو اللي حصل ضايقكم فأنتم أقرب ناس ليا، وعارفين أنا إيه، وكنتوا عايشين معايا أوعوا تنسوني».

الحديث عن زوجته

أصعب شيء على الإنسان أنه يعيش وحيد، وهو ما كان دافعًا له للزواج مرة أخرى، ليردد: «أنا معرفش أعيش وحيد، هما أكتر ناس عارفين ظروفي، ومن حق أي إنسان يتجوز»، ويؤكد الفنان محمود عامر أنه رزقه الله بهذه الزوجة ليكمل باقية حياته معها، ولكنه لم يفهم سر انزعاجهم من زواجه.

أمنياته لأبنائه

ورغم حالة الحزن الذي يعيشها الفنان محمود عامر، إلا أنه تمنى لابنه إبراهيم مدير التصوير أن يرزقه الله بالزوجة الصالحة، مع تمنيه لابنه محمد أن ينجح في حياته ويحقق أمنيته في التمثيل: «ربنا يكرمهم يارب، ويرزقهم ببنت الحلال، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما، وأنا واثق أنه هيشرفنا ويقف على رجله، وهنتباها بيه في العيلة، وبنت عمري أميرة يارب أشوفها مطربة، وربنا يبارك فيها يارب وتبقى ملحنة قد الدنيا».

هجوم السوشيال ميديا

وسبق أن شنت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي هجوم على عامر، لزواجه من طبيبة شابة صغيرة في السن، وكان ردة فعله أنه لم يكن يرد نشر صور زفافه في تلك الأحداث، وقال عبر إحدى المداخلات التليفونية: «قولت خلاص أنشرها والناس هتفرح، بس ردود الأفعال فاجئتني ومهمنيش، لأن زي ما في ناس زعلت في ناس قالت مبروك، واحنا اخترنا بعض عن اقتناع».

من هي زوجة الفنان محمود عامر؟

نقدم لكم معلومات عنها، بحسب حديثها، في إحدى اللقاءات:

- تدعى رشا فرج.

- ولدت عام 1976 أي تبلغ من العمر 48 عامًا.

- وُلدت في محافظة القاهرة.

- تحب السفر.

- كانت تتمنى أن تصبح طيبية منذ الصغر.

- تقابلا معًا أثناء ذهابه للعلاج، وأول مصادفتها شعرت بحبه، بحسب حديثها: «لما بتشوف شخص بعينيك بحب بيدخل في قلبك، فبتحس أن ده اللي هتكمل معاه حياتك»، ليتزوجا في 10 من شهر فبراير عام 2024.