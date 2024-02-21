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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:34 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
ضبط _ صورة تعبيرية

ضبط _ صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة كمية من قضبان الألومنيوم الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم من تجار الخردة بمنطقتي السلام ثان - منشأة ناصر، وجرى ضبطهما واعترفا بنشاطهما الإجرامي وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح.

وضُبط بإرشاد أحدهما (عدد 8 قطع من معدن الألومنيوم بطول حوالى 3 متر - 36 لوح ألومنيوم بإجمالى وزن 360 كيلو جرام). 

 

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