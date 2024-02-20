ضبط‏ 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 12 ألفا و197 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 452 مخالفة السير دون تراخيص، و52 دراجة نارية مخالفة، و7062 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و345 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.