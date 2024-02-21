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القبض على شخصين بتهمة غسل 31 مليون جنيه في المنيا

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
سيارة شرطة

سيارة شرطة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شبكة إجرامية تتكون من شخصين مقيمين بمحافظة المنيا، تمارس نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيه تقريبا، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات