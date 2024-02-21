«جودر» فانتازيا ألف ليلة وليلة تعود على شاشات المتحدة.. ماذا يعني الاسم؟

ضمن السباق الرمضاني الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم الفنان ياسر جلال مسلسل «جودر»، في قصة من قصص «ألف ليلة وليلة»، وتحديدا من الليلة 608 إلى الليلة 633، واستحوذ المسلسل على إعجاب الجميع، وخاصة بعد إطلاق البرومو التشويقي الخاص به، وبقى التساؤل الأهم: ما معنى اسم جودر وما علاقته بقصص ألف ليلة وليلة؟

معنى اسم جودر

البرومو التشويقي لمسلسل جودر، أظهر دخول البطل في مغامرات تذهب به إلى عالم من السحر، إذ ظهر أحد الأشخاص بينادي «جودر» الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، ويقول له «أنت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين»، مما جذب انتباه من يعشقون المغامرة والقصص، وكذلك المهتمون باللغة الذي أرادوا معرفة معنى الاسم، وهو ما أوضحه محمود البارودي، أستاذ اللغة العربية والنحو، خلال حديثه، لـ«الوطن»، قائلا إن«معناه نبات ينمو، فهو اسم علم مذكر في اللغة العربية تصريفًا يعني السيف أو الرمح، ونضارة وإظهار كل شيء».

اختيار هذا الاسم للمسلسل ومن قبله القصة من الأشياء المتميزة، لأن في الأصل كانت العرب تسمي «جودر» للشجاعة والنمو، ووفقًا لما أكده «البارودي»: «أصل الاسم متماشي مع القصة، وهو كان اسم منتشر زمان للشخصية القوية الطموحة».

قصة مسلسل جودر

«بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أن هناك رجلًا يدعى جودر»، هكذا تبدأ حلقات وحكايات المسلسل ضمن قصص الألف ليلة وليلة، كانت من بينها قصة عن ابن التاجر، وكيف تحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة بفضل ذكائه ونموه السريع، وهو ما كان متوافقًا مع اختيار الاسم.