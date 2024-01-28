السفير الياباني بعد حضور سباق الهجن بشرم الشيخ: اكتشفنا جوانب جديدة من جاذبية المدينة

وجه أوكا هيروشي، سفير ومفوض اليابان لدى مصر، بخطاب شكر للواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على كرم ضيافته وتنظيم رحلة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، ودعوته وفرق السفارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لحضور سباق الهجن داخل مضمار شرم الشيخ، حيث أنهم اكتشفوا جوانب جديدة من جاذبية مدينة شرم الشيخ.

حضور السفير الياباني لسباقات الهجن

وأشار السفير الياباني إلى أنه ومرافقيه استمتعوا بمشاهدة سباق الجمال والثقافة التقليدية للسكان المحليين داخل المحافظة، كما أنه تأثر لحماس المحافظ للعمل من أجل تحسين ظروف معيشة القبائل البدوية داخل مدن ووديان المحافظة.

زيارة سفير اليابان للمتحف المصري

كما أعرب عن اندهاشه أثناء زيارة المتحف المصري، حيث مشاهدة القطع الأثرية الفريدة مع تقديم الشرح الكامل لهم لكل قطعة مما جعله يقدر أهمية الحضارة المصرية، مشيرا إلى سعادته أن الفريق الياباني ساهم في اكتشاف قطعتين أثريتين في سقارة، وقد وجد تلك القطعتين مرفقين داخل المتحف المصري بمدينة شرم الشيخ.

السفير الياباني يؤكد تعزيز التعاون بين المحافظة ودولة اليابان

كما أكد أنه يتطلع لمتابعة الموضوعات التي أثيرت خلال اجتماعه بمحافظ جنوب سيناء لمزيد من تعزيز التعاون والروابط بين محافظة جنوب سيناء ودولة اليابان وكرر السفير شكره وتقديره الصادق لمحافظ جنوب سيناء متمنيا تكرار اللقاءات والتعاون المثمر.