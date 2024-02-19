انطلاق معرض الملابس الخيري لطلاب كلية التربية النوعية في جامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الملابس الخيري للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور هاني شحاتة وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الزهرة للملابس الراعي الرسمي للمعرض.

الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الهدف من إقامة المعرض الخيري هو تقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرًا إلى أن المعرض ضم حوالى 2000 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.

من جانبه قال «فودة» أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدًا ان الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

المعروضات تبدأ من 50 جنيها

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ببنها أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.

أضاف الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية ببنها أنه المعرض يهدف إلى تقديم الملابس والكساء بأسعار رمزية لطلاب الكلية والعاملين ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم مشيرا أنه تراوحت الاسعار من 50 إلى 100 جنيه القطعة وأن عائد البيع لهذه المعروضات سيتم التبرع به لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد وان للمعرض مستمر حتي الأربعاء المقبل.