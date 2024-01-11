نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات في كلية التربية بنين بالقاهرة

تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، العملية الامتحانية بكلية التربية بنين في القاهرة، حيث استقبله الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي أيوب، رئيس كنترول الفرقة الرابعة، والدكتور أشرف سعد، رئيس كنترول التصحيح الآلي والاختبارات الإلكترونية.

امتحانات نصف العام

وخلال جولته أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب بانضباط العملية الامتحانية، واستعدادات الكلية والتي كان لها الأثر الكبير في تهيئة الجو المناسب للطلاب.

وأشاد الشربيني، بمدى التنوع في نظم التقويم بالكلية؛ حيث شهد أداء طلاب الفرقة الرابعة لاختبار الأصول الفلسفية للتربية بنظام البابل شيت، وشعبة الخدمة الاجتماعية بنظام الاختبار الإلكتروني، مشيدًا بجاهزية ومهارة أعضاء هيئة التدريس في أداء مثل تلك الاختبارات.

من جانبه، عرض الدكتور خالد عرفان، الجانب الإنشائي في الكلية من خلال بعض القاعات التدريسية الجديدة، وحجرات أعضاء هيئة التدريس، مبينًا عزم الكلية على التطوير الشامل لجميع مرافق الكلية، إضافة إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة.

وفي نهاية الجولة استمع نائب رئيس جامعة الأزهر إلى آراء مجموعة من الطلاب حول الامتحانات، والذين أشادوا بجهود إدارة الكلية، داعيا بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، كما ثمّن وعيهم بقضايا وطنهم وأمتهم.