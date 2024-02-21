نقابة العاملين بالبريد تكرم 75 من المتميزين في القليوبية

نظمت النقابة الفرعية للعاملين بالبريد بمحافظة القليوبية؛ بإشراف محمد القائد رئيس اللجنة والأمين العام للنقابة العامة للبريد، احتفالية بنادي عمال بنها تم فيها تكريم 75 من قدامى العاملين وأبنائهم منهم 17 من أصحاب المعاشات بمنحهم درع التميز وشهادة تقدير و33 من أبناء العاملين من حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير ودفاتر توفير بريد بقيمة مالية وتكريم 25 طالبا من أوائل الشهادتين الثانوية والإعدادية بمنحهم شهادات تقدير ودفاتر توفير بريد مجانية.

تكريم عمال البريد المتميزين

شهد الحفل كل من جاد محمد جاد رئيس النقابة العامة للبريد وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي وجه الشكر للدكتور أشرف فاروق رئيس الهيئة على رعايته للعاملين وأسرهم اقتصاديا واجتماعية وتنمية مهاراتهم في العمل، وذلك بحضور مجاهد السيد مدير عام البريد بالقليوبية.

منح وتخفيضات

وأعلن عبدالرحمن عبدالغني، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة القليوبية والأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية منح العاملين بالبريد وأسرهم تخفيض يصل إلى 35% عند التمتع بأنشطة نادي العمال بمدينة بنها.