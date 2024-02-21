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بعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024.. محافظة القليوبية توفر «كوبونات» لمنع التزاحم 

كتب:

حسن صالح
11:36 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
معارض اهلا رمضان بالقليوبية

معارض اهلا رمضان بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه تزامنا مع افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية في مدن بنها وشبرا الخيمة، شهدت المعارض إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من توافر السلع الغذائية بعروض وتخفيضات تصل إلى 30% حيث جري توفير كوبونات لتنظيم البيع في المعرض ومنع التزاحم من خلال تنظيم الدخول والخروج للحصول على كافة الاحتياجات بسهولة ويسر.

افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم أنه تزامنا مع افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية جري ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك والياميش واللحوم الحية والمجمدة والمبردة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الضخ مستمر والكميات كافية للكل دون زحام حيث جري تنظيم عمل المعارض والدخول والخروج منعا للزحام من خلال كوبونات وأرقام لتسهيل الحصول على السلع.

توفير السلع بمعرض أهلا رمضان 2024 

ووجه المحافظ بالتزامن مع افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية رسالة للمواطنين بعدم التزاحم واتباع النظام لتسهيل الحصول علي السلع المخفضة بالمعارض، مؤكدا أن كل السلع في المعرض متوافرة بكميات كبيرة جدا وتكفي الجميع، مشيرا إلى أنه جرى افتتاح معرض اهلا رمضان 2024 في بنها بشارع فريد ندا ببنها وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة وجاري التجهيز لإقامة 5 معارض أخري خلال الفترة المقبلة في طوخ والخانكة وكفر شكر والقناطر الخيرية وقليوب لتوفير السلع حتى عيد الفطر.

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