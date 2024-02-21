توجيه عاجل من «الصحة» بشأن شهر رمضان الكريم

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توجهيات مشددة على استعدادا لشهر رمضان الكريم، ووضع خطة عمل متكاملة، بما يضمن استمرار تقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، سيجري المرور على المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان انتظام إمداد كل المستشفيات بالأدوية، وهذا توجيه مهم من وزير الصحة.

الاستعداد لشهر رمضان الكريم

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال شهر رمضان الكريم، سيكون هناك مواعيد لمكاتب الصحة سيجري إعلانها لضمان استمرار العمل، وتسهيل مهمة الحصول على كل الخدمات الصحية خلال الشهر، بدون أي معوقات أو مشكلات.

الفترة المقبلة ستشهد سرعة وتيرة في ميكنة بنوك الدم

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك توجيه آخر من وزير الصحة، بشأن إجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم، لضمان سلامة ومأمونية وحدات الدم ومشتقاته، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد سرعة وتيرة في ميكنة بنوك الدم، والعمل على استكمال مسيرة نجاح فيروس سي، الذي أجرته الدولة المصرية.

كما طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال شهر رمضان، التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن 105، الذي يجري تزويد عدد مقاعده للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.