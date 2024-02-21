نصائح وزارة الصحة لعلاج الأنيميا عند الأطفال

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن علاج الأنيميا عند الأطفال، وقالت في تقرير رسمي لها إن الأنيميا من الأمراض المنتشرة في العالم وقد تصيب الشخص في أى عمر، ممكن أن تصيب الرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، لافتة الى أن الأطفال يصابون بها ولها علاج يمكن الحصول عليه من خلال الطبيب المشرف على الحالة وعن طريق التغذية السليمة وعلاج الديدان وعلاج الحديد في حال الإصابة بأنيما نقص الحديد .

علاج الأنيميا عند الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التأكد من نوع الأنيميا المصاب بها طفلك لمنعرفة العلاج الخاص والصحيح بها، لافتة الى أهمية استشارة الطبيب وعدم الحصول على أي علاجات إلا بعد العودة للطبيب لتحديد البروتوكلات الخاصة بها وعدد الجرعات الخاصة بالطفل وفقا لتشخيص الطبيب.

أعراض الأنيميا

وحددت وزارة الصحة والسكان علامات الإصابة بالأنيميا وأهمها شحوب الوجه - التعب العام - الصداع - ألم في الصدر

يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحرص على صحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن والبعد عن السلويكات الخاطئة التي من شأنها إلحاق الضرر على صحة الجسم.