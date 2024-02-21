نزلة برد ولا «كورونا»؟.. «الصحة» تحسم الجدل بشأن العدوى التنفسية المنتشرة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ الفترة الحالية تشهد انتشارا للفيروسات التنفسية، تتراوح بين نزلات برد وإنفلونزا وكورونا أو أحد متحوراته، خاصة المتحور الجديد والفيروس التنفسي المخلوي الذي يصيب الأطفال، وهم الفئة الأكثر تأثرا بالفيروس.

ماهو دور البرد المنتشر؟

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة لـ«الوطن»، أنّ المواطن قد يصاب بأكثر من فيروس، وهو التوقيت الطبيعي لانتشار الفيروسات وعلى المواطنين إدراك ذلك، موضحا أنّ هناك فرق بين الحالة المرضية التي توصف من قبل الطبيب وبين وصف الحالة المرضية من المواطن.

وتابع أنّه رغم انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة إلا أنّ الوضع مستقر حتى الآن، ولا يوجد حالة بحاجة إلى دخول مستشفيات، كما أنّه لا يوجد حاجة إلى زيادة عدد غرف الرعاية المركزة، مطالبا المواطنين بعدم القلق واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا أو ارتداء الكمامات عند مخاطبتهم، مطمئنا المواطنين أنّ الدور المنتشر سينتهي منتصف الشهر المقبل.

انتشار الفيروسات التنفسية

ودعا الدكتور حسام حسنى، المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية نظرا لأهميته في تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من مضاعفات الإصابة بالفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أنّ هناك طفرة في عملية البحث وإنتاج اللقاحات خاصة بعد جائحة فيروس كورونا وما سبّبته من إرباط للأنظمة الصحية، ما أظهر الحاجة إلى وجود لقاحات والاستعداد لإنتاجها.