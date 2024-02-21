افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في قنا.. تخفيضات 30%

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرض «أهلا رمضان» بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

معارض أهلا رمضان

و من جانبه قال محافظ قنا، أن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قنا يأتي بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأضاف «الداودي» أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف من حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية في المجمعات والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، من خلال تشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توافر السلع الغذائية وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المعرض مستمر حتي نهاية الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة، فضلا عن التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات.