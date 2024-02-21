أسعار الأسماك في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. تخفيض 30% (صور)

شهدت معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية، توافر جميع السلع الغذائية الأساسية وبينها الأسماك التي يعتمد عليها المواطنون في الغذاء، حيث يوجد إقبال وزحام عليها منذ افتتاح المنافذ في مدن وقرى المحافظة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

رقابة على الأسواق

وقال الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك رقابة ومتابعة مستمرة على مدى توافر الأسماك في معارض أهلا رمضان بالطرق السليمة، مؤكدا أن الأسعار مستقرة خلال فترة المبادرة وبأقل من الأسعار الخارجية بنسبة 15 إلى 30% لذا يوجد إقبال على الشراء.

وقال محمود ماضي أحد البائعين المشاركين في المبادرة بشبين الكوم، أن جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة متوفرة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات كبيرة طوال فترة المبادرة.

أسعار الأسماك في معارض أهلا رمضان

كيلو السمك البلطي يتراوح بين 60 : 70 جنيها

كيلو السمك التونة يتراوح بين 85 : 90 جنيها

كيلو السمك مكرونة يتراوح بين 75 : 90 جنيها

شوربة سي فود 700 جرام 65 جنيها

كيلو السمك فيليه 105 جنيهات

كيلو السمك الجمبري يتراوح بين 250 : 350 جنيها.