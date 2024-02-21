هل يتراجع سعر جرام الذهب إلى 2500 جنيه؟.. خبير يوضح

يراقب المتعاملون في سوق الذهب تحركات الأسعار، وسط توقعات بمزيد من التراجعات في سعر جرام الذهب عيار 21 الفترة المقبلة، بالتزامن مع تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

تراجع الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع حسام عيد، الخبير الاقتصادي، تراجع الذهب إلى أدنى مستويات بقيمة 3 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 2500 جنيه للجرام.

الذهب ملاذ آمن للتحوط من التضخم

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ الذهب يعتبر الملاذ الآمن للتحوط من التضخم، حيث اتجه المواطنون في الفترات الماضية إلى الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم.

تراجع أسعار الذهب من مستوى 4200 جنيه

وكانت أسعار الذهب تراجعت من مستوى 4200 جنيه، إلى 3200 جنيه الفترة الماضية، بالتزامن مع تراجع الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 50 جنيهًا بعد أن كان عند مستوى 70 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن 3570 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 4080 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 3060 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2386 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في محلات الصاغة 28 ألفا و560 جنيها.