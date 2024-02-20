شعبة الذهب: ننتظر مزيدا من الانخفاض في سعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن هناك ارتباطا بين الذهب والدولار، والمعادن بصفة عامة مرتبطة بالدولار، فكلما زاد الدولار ترتفع أسعار المعادن.

مزيد من التراجع في أسعار الذهب

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تراجع الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأشار لطفي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 3300 جنيه في الأيام الماضية من مستوى 4200 جنيه، وذلك بقيمة 900 جنيه، ليسجل اليوم 3590 جنيهًا، ومن المتوقع أن نشهد تراجعات أكثر في أسعار الذهب، كلما انخفض الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، الآن 3590 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 4102 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 3077 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2400 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في محلات الصاغة 28 ألفا و720 جنيها.