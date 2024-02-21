مستقبل وطن: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية عكست الموقف المصري أمام العالم الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، مشيرا إلى أن مصر لديها من الاحترافية الدبلوماسية والقانونية الدولية ما جعلها تقدم أدلة وبراهين دقيقة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف عبد الغني، في بيان، أن هناك تطلعات نحو أن تكون مرافعة مصر وتقدمها بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية أكدت ضرورة وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتي تجاوزتها حكومة نتنياهو وجيشه المحتل، والذي استهدف الأطفال والنساء وحتى المرضى في المستشفيات والنازحين بالمخيمات.

مصر شددت على ضرورة وقف الصراع

ونوّه عبد الغني؛ بأن الصراع العربي الإسرائيلي بات يهدد أمن المنطقة والعالم بشكل كامل، وكلمة مصر شددت على ضرورة وقف هذا الصراع وضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة الذي تعمل عليه إسرائيل، ومحاسبة من تسبب في جرائم الإبادة الجماعية عن عمد ومحاولة عرقلة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تنقذ الباقين على قيد الحياة.