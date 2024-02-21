أسعار السكر والأرز والدقيق في معارض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية

افتتحت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، معرض جديد لأهلا رمضان اليوم، وحددت أسعار مختلف السلع الغذائية التي من أهمها السكر والأرز والدقيق في نحو 21 معرضا بالمحافظة.

تخفيضات معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ل«الوطن»، إلى أن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالدقهلية، تشهد تخفيضا بنسبة 30%.

أسعار السكر والدقيق والأرز بمعارض أهلا رمضان في الدقهلية

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق 26 جنيها.

- كيلو الأرز يتراوح بين 28 جنيها و30 جنيها.

- عبوة الشاي 1 كيلو 55 جنيها.

أماكن معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكد أن معرض أهلا رمضان، يهدف إلى مساندة المواطنين وتقديم مختلف السلع الغذائية في شهر رمضان بتخفيضات كبيرة، وتم عمل المعارض في 19 مركزا بالدقهلية.

وأشار إلى أن تخفيضات الأسعار والسلع الغذائية في معرض أهلا رمضان، جاءت أقل بكثير من المحلات التجارية الخارجية، إذ تصل المنتجات والسلع من الشركة بشكل مباشر للمواطن.

وجاءت المراكز التي بها معارض أهلا رمضان في الدقهلية كالآتي:

- معرضان بمركز المنصورة

- مركز طلخا

- السنبلاوين

- تمى الأمديد

- المنزلة

- الجمالية

- المطرية

- ميت سلسيل

- بني عبيد

- الكردي

- منية النصر

- ميت غمر

- أجا

- محلة دمنة

- دكرنس

- بلقاس

- شربين