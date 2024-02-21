عضو بـ«التنسيقية»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تحمل رسائل مهمة للعالم

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية أكدت أن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد المدنيين العزل.

زعزعة استقرار المنطقة

وأضاف في تصريحات صحفية أن أي زعزعة في استقرار المنطقة من شأنها التأثير المباشر على الاستقرار في كل الدول، مشيرا إلى أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لطالما حذرت من توسعة دائرة الصراع فى المنطقة، وتجنب ويلات الحروب والتي إذا نشبت سيعاني من ويلاتها الجميع.

أوضح أن مصر بكلمتها اليوم وضعت العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية أمام مسئولياتها، والاضطلاع بدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ما تحلو إسرائيل تدميرها بأفعالها الإجرامية في قطاع غزة، منوها بأن قوات الاحتلال تسترت خلف مبدأ الدفاع عن النفس، والذي تجاوزته على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

رفض التهجير القسري

وشدد على رفض سياسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومته للترويج إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم، وعلى حساب دول الجوار، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل دوره في إجبار اسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.