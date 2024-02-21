الفنان أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل سر إلهي.. رمضان 2024

قال الفنان أحمد سلامة، إن مسلسل سر إلهي، تكتمل فيه كل عناصر العمل الناجح، لافتا إلى أنه من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، الذي يمتلك كل أدوات الإخراج المبدعة بشكل كبير، بطولة الفنانة روجينا، التي تختار مواضيعها الفني بشكل راقي، إضافة إلى مشاركة الفنانين محمد ثروت ومي سليم.

أضاف «سلامة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ جميع ممثلي سر إلهي يبذلون كل ما لديهم من جهد، للوصول لمكانة متفردة بين مسلسلات رمضان 2024.

أحمد سلامة: النجاح دائما في الاختلاف

وأكمل: «أنا بقوم بدور مختلف وغير تقليدي لأن النجاح دائما في الاختلاف، وشخصيتي في المسلسل شريرة في المقام الأول، لمحام يدعى عزيز الرفاعي، بيعرف من أين تؤكل الكتف ويهمه مصلحته من الدرجة الأولى، وله دور كبير في تغير أحداث المسلسل».