برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء أصيل من دعمها للشعب الفلسطيني

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تعد جزء أصيلا من مسيرتها التاريخية على مدار 75 عاما لدعم القضية الفلسطينية، وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية، موضحا أن التحرك المصري القانوني سلط الضوء على من الممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

مخالفة القانون الدولي والإنساني

وأكد «البدري»، في تصريحات له، أن قوات الاحتلال خالفت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتسببت في قتل وإصابة ونزوح المدنيين العزل، في محاولة للتعتيم على جرائمها، من خلال زعمها الاستناد على مبدأ حق الدفاع عن النفس الذي تجاوزته بكل المقاييس القانونية والإنسانية والدولية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتدخل الفوري بعد المرافعات الشفهية التي تقدمت بها أكثر من 150 دولة حول العالم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع إسرائيل من استمرار ممارستها الاجرامية وتماديها في انتهاك القوانين والمواثيق والأعراف.

موقف مصر التاريخي

وأشار «البدري» إلى موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، والذي سيستمر حتى يحصل الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.