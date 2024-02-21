أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات.. تبدأ من 65 جنيها

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات عن أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024، والتي تشهد انخفاضا كبيرا يتراوح من 20 إلى 30%، بحسب الأنواع وذلك للتسهيل على المواطنين.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات، وفقا للأحجام بحسب الأسعار المعلنة من مديريات التموين في بياناتها الرسمية، إذ يبدأ سعر الزجاجة من 65 جنيها.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 من لتر إلى أقل

وتبدأ أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 على النحو التالي:

- سعر زيت شهد عرض 65 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي 70 جنيها.

- زيت خليط 500 مللي «حلوة، قلية، هدية» 75 جنيها.

- زيت خليط 750 مل سلایت 90 جنيها.

- زيت خليط 1 لتر حلوة قلية هدية 100 جنيه.

- سعر زيت شطارة 1 لتر 90 جنيهًا.

- سعر زيت ثمرات 1 لتر 85 جنيهًا.

سعر زيت سولينا 800 مللي 70 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو عباد الشمس 700 مللي 65 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو ذرة 900 مللي 90 جنيهًا.

- سعر زيت صولو 900 مللي 90 جنيهًا.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 أكبر من لتر

- سعر زيت عافية عباد الشمس 3 لترات 270 جنيهًا.

- سعر زيت عافية بلاس 3 لترات 295 جنيهًا.

- سعر زيت صني 3 لترات 200 جنيهًا.

- سعر زيت صني 5 لتر 400 جنيهًا.

- سعر زيت صني 2 لتر 150 جنيهًا.