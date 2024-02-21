«زراعة الغربية» تنظم ندوة لتوعية الفلاحين بأهمية محصول الياسمين

أكد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بزراعة الياسمين، كونها زراعة وصناعة محلية تٌصدر للخارج، وتستحوذ المحافظة على أكثر من نصف إنتاج العالم من عجينة الياسمين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها هيئة الاستعلامات بمحافظة الغربية، بعنوان «المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية» بأحد مصانع الياسمين بقرية شبرا بلولة، بحضور المزارعين، وذلك في إطار دعم الدولة للقرى المنتجة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالغربية إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بهذه الصناعة بشكل خاص، ودعا مجلس الوزراء لتشكيل لجنة من الصناعة والزراعة والرقابة الإدارية للاهتمام بزراعة الياسمين وتحويله إلى عجينة وحل المشاكل المتعلقة بها.

جودة محصول الياسمين

وأوضح أن محصول الياسمين يُجمع ليلا للحفاظ على جودة المنتج من الزيوت العطرية، وطن الياسمين يُستخرج منه 3 كيلو عجينة فقط، والهدف من الندوة توعية المزارعين بضرورة جمع وتسليم زهور الياسمين للمصنع بطريقة دقيقة للحفاظ عليه من التلف.

أهمية المحاصيل الاستراتيجية

وقالت عزة سرور، مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، إنّ الندوة شملت الحديث عن أهمية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والياسمين والكتان، والدولة أعطت اهتماما بزراعتها بهدف تقليل الاستيراد، وعلى رأسها محصول الياسمين، وتصنيعه يزيد القيمة المضافة لهذه الزراعة.