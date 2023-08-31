نقيب الفلاحين: مصر تتربع على عرش إنتاج عجينة الياسمين في العالم

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن إنتاج العطور في العالم ينتظر موسم قطف زهور الياسمين من قرية شبرا بلولة المصرية، مشيرًا إلى أنّ القرية بمثابة فواحة العالم، وتبدأ مواعيد قطف أزهار الياسمين بها من شهر يونيو وحتى شهر نوفمبر من كل عام.

7 أطنان من عجينة الياسمين كل عام

وأضاف نقيب الفلاحين، أنّ مصر تتربع على عرش إنتاج عجينة الياسمين في العام كله إذ ننتج نحو 7 أطنان من عجينة الياسمين كل عام من الإنتاج العالمي الذي يقدر بنحو 14 طنًا بما يعني أن مصر تنتج نحو 65% من عجينة الياسمين في العالم أجمع، وتعتبر محافظة الغربية من أهم المحافظات في زراعة الياسمين، ويزرع بها نحو 700 فدان بمركزي قطور وبسيون، وتعتبر قرية شبرا بلولة فواحة العالم حيث يزرع بها نحو 500 فدان تنتج وحدها نحو 4 أطنان من عجينة الياسمين ذات الرائحة المميزة، والتي تدخل في صناعة أفخر أنواع العطور العالمية.

جمع أزهار الياسمين

وأشار أبوصدام إلى أن شجيرات الياسمين تضم ما يقارب 200 نوع وتزرع غالبًا كنباتات زينه تزهر أزهار بيضاء أو صفراء اللون، ونادرًا ما تكون لها أزهار وردية، ولأزهار الياسمين رائحة عطرية ويمكن زراعة العديد من أنواع الياسمين داخل الحدائق المنزلية منها الياسمين العربي، والأبيض، والمبهرج والوردي بواسطة الشتلة أو العقل وتكون زراعة العقلة في منتصف شهر الصيف، وشجيرة الياسمين تحتاج لتربو رطبة باستمرار بما يجعلها من النباتات كثيرة استهلاك المياه، وخاصة في مرحلة التزهير.

وأكد أبو صدام أن جمع أزهار الياسمين يكون يدويا، ويبدأ من منتصف الليل وحتى الصباح الباكر لقطف الزهور المتفتحة حيث يجمع العامل نحو 5 كيلوجرامات من أزهار الياسمين في اليوم الواحد، ويصدر معظم الإنتاج إلى الدول الأوربية وخاصة فرنسا وسويسرا وألمانيا وتتميز أزهار الياسمين البلدي بقوة رائحته واحتوائه علة بعض المركبات العضوية التي لا توجد في الأنواع الأخرى.