نائب عن التنسيقية: قرارات «العدل الدولية» ضد إسرائيل لن تخرج عن الطرح المصري

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أول دولة تتحدث عما يقوم به الاحتلال من تغيير ديوغرافي وتطهير عرقي للفلسطينيين، كما أن تواجد مصر اليوم، أمام محكمة العدل الدولية جاء لتأكيد موقف مصر الثابت غير القابل للتأويل من القضية الفلسطينية.

مصر استخدمت أدوات تعزز الموقف الفلسطيني العربي

أوضح لـ«الوطن» أن ما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف الانسانية منذ بداية الاحتلال حتى الآن، ومصر اليوم تثبت أن خبراتها في التواجد في محكمة العدل الدولية مؤثرة، وذلك من خلال استخدامها أدوات تعزز الموقف الفلسطيني العربي الذى تدافع عنه بالحجة القانونية غير القابلة للتأويل وعلى رأسها انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية وجميع القرارات الأممية والتفنيد بالوقائع المثبتة التي لا تقبل أي مجال الشك.

وشدد على أن الاحتلال بأنظمته المختلفة يسعى لسيادة وهمية على أراض محتلة، وهذا لن يقبله المجتمع الدولي، بل إن الاحتلال يسعى لتغيير ديموغرافي وتطهير عرقي للفلسطينيين، وما حدث في 1967 يمثل تعديا حقيقيا على أراضي الدول ويستحق المحاكمة.

مصر أثبتت تهديد إسرائيل للسلام الإنساني

أشار إلى أن مصر عرضت في محكمة العدل الدولية أسانيد تثبت تهديد إسرائيل للسلام الإنساني، فالأمر أكبر من المطالبة بوقف إطلاق النار، ويجب إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، متابعا: «ما قامت به مصر اليوم سيسجله التاريخ كإضافة جديدة لموقفها المشرف الذي يجب أن يفخر به جميع المصريين لأن لديهم دبلوماسية قادرة على التعبير عن حقوقهم وحقوق العرب بالأسانيد والقوانين الدولية ونتوقع أن قرارات محكمة العدل الدولية لن تخرج عن إطار الطرح المصري والمطالبات المصرية».